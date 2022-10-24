На польско-украинской границе откроют новый пункт пропуска

В Украине завершаются работы по обустройству участка дороги Нижанковичи – Дрогобыч – Стрый, ведущей к новому пункту пропуска "Нижанковичи – Мальховице" на границе Украины и Польши.
Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.
Новый пункт пропуска будет предусматривать движение легковых автомобилей и грузовиков с общей массой до 3,5 тонн. Сначала здесь будет разрешено пересечение границы пустым грузовикам, а затем пункт пропуска будет действовать для других транспортных средств и для пешеходов, отметили в министерстве.
Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.
Новый пункт пропуска будет предусматривать движение легковых автомобилей и грузовиков с общей массой до 3,5 тонн. Сначала здесь будет разрешено пересечение границы пустым грузовикам, а затем пункт пропуска будет действовать для других транспортных средств и для пешеходов, отметили в министерстве.
Строительство пункта пропуска фактически завершено, остается только обустройство дорожной и вспомогательной инфраструктуры. Пункт пропуска планируется открыть до конца года.
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