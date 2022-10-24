На польско-украинской границе откроют новый пункт пропуска

12:44 24 октября Киев, Украина

В Украине завершаются работы по обустройству участка дороги Нижанковичи – Дрогобыч – Стрый, ведущей к новому пункту пропуска "Нижанковичи – Мальховице" на границе Украины и Польши.



Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.



Новый пункт пропуска будет предусматривать движение легковых автомобилей и грузовиков с общей массой до 3,5 тонн. Сначала здесь будет разрешено пересечение границы пустым грузовикам, а затем пункт пропуска будет действовать для других транспортных средств и для пешеходов, отметили в министерстве.

"Этот проект был фактически заморожен с 2007 года. Впоследствии вместе с польскими коллегами планируем открыть его для всех видов автотранспорта и пешеходов. Ожидается, что новый пункт пропуска позволит существенно разгрузить существующие пункты и ускорить грузовую и пассажирскую логистику на украинско-польской границе", - говорится в сообщении.

Строительство пункта пропуска фактически завершено, остается только обустройство дорожной и вспомогательной инфраструктуры. Пункт пропуска планируется открыть до конца года.