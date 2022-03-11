На польско-украинской границе начали работу пункты вакцинации заробитчан

При пересечении польско-украинской границы, украинцам, направляющимся в Польшу на заработки или обучение, будет предоставлена возможность вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщили в медицинском центре "Медик" с Жешува, который организует акцию добровольного прививки украинцев сразу после пересечения границы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В трех пунктах пропуска ("Медика-Шегини", "Гребенное-Рава-Русская", "Дорогуск-Ягодин") эти временные пункты развернуты в местах сразу пересечения украино-польской границы. В пункте пропуска "Корчева-Краковец" вакцинироваться можно будет в мобильном пункте прививок, развернутом в пункте обслуживании пассажиров "Замехув" (MOP Zamiechow), примерно в 30 км. от границы.
Временные пункты тестирования против COVID-19 и вакцинации будут круглосуточными.
В медицинском центре пока не определились с началом вакцинации иностранцев вблизи двух других действующих пунктов пропуска на общей границе - "Долгобичув-Угринов" и "Будомеж-Грушев".
Как уверяют польские медики, без учета возможного ожидания в очереди, сам процесс обслуживания одного человека в таком пункте занимает 30-40 минут. В частности, тестирования от COVID-19 и последующее получение результата составляет 15 мин., сам же процесс заполнения анкеты, получения электронного направления и вакцинации - еще более 15 минут.
Кроме граждан Украины, которые будут иметь при себе подтверждающие документы о следовании на работу в Польшу (разрешение на работу, заявление работодателя о намерении трудоустроить иностранца), в таких пунктах вакцинировать также студентов, обучающихся в Польше.
В центре "Медик" заверили, что вакцинировать иностранцев будут всеми четырьмя вакцинами, которые сертифицированы в ЕС (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen) и которые доступны в Польше. В то же время, как сообщили агентству лица, которые в четверг вакцинировались в одном из этих временных пунктов, им предлагались на выбор вакцины Pfizer и AstraZeneca. После этого медики давали направление на получение второй дозы вакцины на 1 июля или позже. По распоряжению правительства Польши, с 1 июля лицо может получить вторую дозу вакцины в любом месте, не привязываясь к месту первой вакцинации.
Общая процедура тестирования и дальнейшей вакцинации (вакцина является бесплатной) в таком пункте стоит иностранцу 130 злотых (около 1 тыс. гривень).
На сегодня в Польше выполнено уже более 23 млн прививок, более 9 млн человек полностью вакцинированы.
В Польше находится и работает более 1 млн граждан Украины.
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