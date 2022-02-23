На полигоне Широкий Лан прошли испытания украинской САУ "Богдана", выполненной в натовском 155-мм калибре

14:01 27 Май Киев, Украина

На Николаевском военном полигоне Широкий Лан прошли испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) "Богдана" отечественного производства в натовском 155-мм калибре.

Об этом пишет сайт Defense Express.



"Из нее уже осуществлено более 50 выстрелов", – уточняет источник.



По данным журналистов, применяются как снаряды М107 и Mod 272 (инертные) производства Турции, так и снаряды от чешской компании Excalibur Army (включая дальнобойные осколочно-фугасные с улучшенной аэродинамикой и ведущим пояском HE ERFB-ВР).



Нынешние стрельбы проводятся для оценки реальных возможностей САУ и соответствия определенным требованиям: проверяются дальность, устойчивость ствола на настрел и другое.



"Среди прочего, речь идет о 1400 выстрелах на максимальном заряде", – подчеркнули авторы.



САУ 2С22 "Богдана" выполнена в натовском 155-мм калибре. Планируется, что САУ должна обеспечить дальность выстрела до 40 км обычным снарядом и до 60 км благодаря применению активно-реактивного боеприпаса.



Гаубица установлена на шасси КрАЗ-63221 и имеет спаренную бронированную кабину для размещения обслуги боевой машины. Ствол 155-мм пушки с "прогрессивной нарезкой" был изготовлен на Краматорском заводе тяжелого станкостроения.



На "Богдане" также должна быть установлена цифровая система управления огнем и автомат заряжания.