На полигоне Широкий Лан презентовали надувную военную технику

20:20 30 ноября Киев, Украина

На полигоне Широкий Лан презентовали надувную копию самоходной артиллерийской установки 152-мм САУ 2С3 Акация, которая уже прошла боевую апробацию на Донбассе.

Об этом сообщил волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук на своей странице в Facebook.



По его словам, данное изделие представляет собой детализированную надувную резиновую имитацию 152-мм САУ 2С3 Акация в реальном размере и по большей части предназначено для введения в заблуждение противника.



Работы над созданием таких макетов артиллерийского вооружения начались в 2018 году. В работе волонтерам помогали действующие военные.



"Данная разработка уже готова не только вводить в заблуждение противника, но и также проводить подготовку личного состава в учебных центрах", – добавил Рымарук.



При этом он добавил, что отечественное изделие уже побывало на Донбассе, где прошло "боевое крещение".