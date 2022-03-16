На Полесье пройдет уникальный фестиваль «Вождение куста»

18:34 16 июня Киев, Украина

В Ровенской области пройдет фестиваль «Вождение куста». Зрители увидят обряд «Вождение куста» одно из древнейших славянских действ.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской ОГА.

«Вождение куста» - это обряд, который проходит в праздник Троицы, по традиции, сохранившейся в селе Сварицевичи. В этот день взрослое население идет в храм. После службы на могилы родных приносят аир - зеленые ветки, и оплакивают умерших - плач. А молодежь готовит «кусты» - группы девушек, которые будут ходить от дома к дому с поздравлениями и обрядовыми «кустовыми песнями», - говорится в сообщении.

На фестиваль в село Сварицевичи 20 июня съедутся творческие коллективы и отдельные исполнители из разных громад области. Зрители смогут увидеть обрядовое действо «Вождение куста», народный танец, услышать хоровое, вокальное пение.



Цель фестиваля - возрождение и сохранение культурного наследия Полесья, народных обычаев и обрядов, фольклора в песнях, народном музицировании, действе, костюмах, этнографической атрибутике.



Как сообщалось, три года назад в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины занесен старинный обряд «Вождение куста» с Ривненщины.