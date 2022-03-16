На Полесье пройдет уникальный фестиваль «Вождение куста»

В Ровенской области пройдет фестиваль «Вождение куста». Зрители увидят обряд «Вождение куста» одно из древнейших славянских действ.
Об этом сообщает пресс-служба Ровенской ОГА.
На фестиваль в село Сварицевичи 20 июня съедутся творческие коллективы и отдельные исполнители из разных громад области. Зрители смогут увидеть обрядовое действо «Вождение куста», народный танец, услышать хоровое, вокальное пение.
Цель фестиваля - возрождение и сохранение культурного наследия Полесья, народных обычаев и обрядов, фольклора в песнях, народном музицировании, действе, костюмах, этнографической атрибутике.
Как сообщалось, три года назад в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины занесен старинный обряд «Вождение куста» с Ривненщины.
Цель фестиваля - возрождение и сохранение культурного наследия Полесья, народных обычаев и обрядов, фольклора в песнях, народном музицировании, действе, костюмах, этнографической атрибутике.
Как сообщалось, три года назад в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины занесен старинный обряд «Вождение куста» с Ривненщины.
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