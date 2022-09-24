На оккупированных территориях началась путинская мобилизация – Генштаб

На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей мужчинам вручают повестки о мобилизации. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ 24 сентября.

"В Запорожской и Херсонской областях мужчинам призывного возраста, которые отказались от украинского гражданства и получили паспорта российской федерации, оккупационные власти начали вручение повесток о мобилизации", - говорится в сообщении.

Напомним, президент рф Владимир путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в россии. По словам министра обороны рф Сергея шойгу, в ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.