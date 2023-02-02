На оккупированных россией территориях увеличилась смертность новорожденных

Беременные женщины на временно оккупированных территориях лишены возможности получать необходимую медицинскую помощь .
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, действия российских оккупационных администраций приводят к дальнейшему ухудшению социально-гуманитарной ситуации на временно оккупированной территории Украины.
В частности, все местные медицинские учреждения используются оккупантами для лечения раненых российских военнослужащих.
В частности, все местные медицинские учреждения используются оккупантами для лечения раненых российских военнослужащих.
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