На оккупированных россией территориях увеличилась смертность новорожденных

15:52 02 февраля Киев, Украина

Беременные женщины на временно оккупированных территориях лишены возможности получать необходимую медицинскую помощь .
 
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, действия российских оккупационных администраций приводят к дальнейшему ухудшению социально-гуманитарной ситуации на временно оккупированной территории Украины.

В частности, все местные медицинские учреждения используются оккупантами для лечения раненых российских военнослужащих.
"Такие искусственно созданные трудности представляют опасность жизни и здоровью рожениц и новорожденных, смертность среди которых на временно оккупированной территории увеличилась более чем в три раза по сравнению с аналогичными показателями к началу российской военной агрессии", - написала Маляр в Телеграмм.