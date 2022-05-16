На оккупированной рф Херсонщине нарастает гуманитарный кризис - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что на захваченных россией территориях Херсонской области продолжаются зверства оккупантов.
В частности, рашисты не пропускают волонтеров с гуманитарной помощью, грабят их грузы, разграблена и вывезена продукция из торговых сетей и аптек. В самом Херсоне медикаментов осталось на 2 недели, нет растворов для капельниц, не хватает кислорода.
В частности, рашисты не пропускают волонтеров с гуманитарной помощью, грабят их грузы, разграблена и вывезена продукция из торговых сетей и аптек. В самом Херсоне медикаментов осталось на 2 недели, нет растворов для капельниц, не хватает кислорода.
Омбудсмен обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывая эти факты нарушений прав человека РФ в Украине.
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