На оккупированной рф Херсонщине нарастает гуманитарный кризис - Денисова

"У жителей области нет возможности выехать на контролируемую Украиной территорию и практически ограничена возможность передвижения по области. В первые дни захвата южного региона оккупанты разграбили большое количество продовольственных сетей и аптек. Украинские товары вывезли в Крым и Россию. Как гуманитарку россияне раздают продукты 5-летней давности и лекарства, у которых истек срок годности. При этом в обмен на них требуют паспортные данные, списки пенсионеров, социальных работников и просто людей, проживающих в той или иной громаде", – подчеркивает Людина Денисова.