На оккупированной рф Херсонщине нарастает гуманитарный кризис - Денисова

11:46 16 мая Киев, Украина

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что на захваченных россией территориях Херсонской области продолжаются зверства оккупантов.

В частности, рашисты не пропускают волонтеров с гуманитарной помощью, грабят их грузы, разграблена и вывезена продукция из торговых сетей и аптек. В самом Херсоне медикаментов осталось на 2 недели, нет растворов для капельниц, не хватает кислорода.
"У жителей области нет возможности выехать на контролируемую Украиной территорию и практически ограничена возможность передвижения по области. В первые дни захвата южного региона оккупанты разграбили большое количество продовольственных сетей и аптек. Украинские товары вывезли в Крым и Россию. Как гуманитарку россияне раздают продукты 5-летней давности и лекарства, у которых истек срок годности. При этом в обмен на них требуют паспортные данные, списки пенсионеров, социальных работников и просто людей, проживающих в той или иной громаде", – подчеркивает Людина Денисова.
Омбудсмен обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывая эти факты нарушений прав человека РФ в Украине.