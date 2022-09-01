На оккупированной Луганщине людей вынуждают идти на "референдум" за еду

Оккупанты на захваченных территориях Луганской области цинично вынуждают людей идти на псевдореферендум в обмен на еду. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram.

"В частности, такая ситуация сложилась в Лисичанске, Северодонецке, Попасной, Рубежном, Горском, Золотом и населенных пунктах этих громад. Оккупанты фактически уничтожили эти города, сделали бездомными сотни тысяч человек, 90% из которых эвакуировались. Многие из оставшихся живут в подвалах и убежищах. Сначала их "освободили" от всего, а теперь заставляют явиться на псевдореферендум", - отметил он.

По словам Гайдая, сейчас в области активизирована подготовка к так называемому "референдуму" о вхождении региона в состав РФ.

"Оккупационные власти и коллаборантское общественное движение под видом предоставления продуктов питания или строительных материалов организовывает встречи с населением недавно захваченных территорий области. Выманивают персональные данные, призывают идти на так называемый "референдум", заставляя людей обменивать свободу на еду, питьевую воду и OSB-плиты", - добавил глава ОВА.

Враги хотят провести на оккупированных территориях псевдореферендум. В СБУ сообщили, что уже установлены личности всех причастных к подготовке "референдума" в Херсонской области.