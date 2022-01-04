На Одесчине строят новый курорт - "Дунайя"

08:43 04 Январь Киев, Украина

В скором времени юг Одесской области сможет предложить туристам новый, современный курорт

Стало известно, что на косе озера Сасык возведут проект «Дунайя». Указ о создании туристического объекта уже подписан главой области, а строительство начнется уже в текущем году.



Согласно инвестиционному проекту сеть отелей и казино протянут вдоль набережной на 10 километров, а предварительная сумма вложений составит от 2 до 3 миллиардов долларов.



«Дунайю» сравнивают с курортом в Затоке, однако масштаб и современность туристического объекта не уступят Египту и Турции.



В это же время экологи и защитники дикой природы бьют тревогу, поскольку расположение туристического комплекса граничит с двумя крупными природоохранными зонами: НПП «Тузловские лиманы» и Дунайский биосферный заповедник.

Правозащитники природы сетуют на то, что после реализации проекта существуют высокие риски нанесения вреда популяции и так уже вымирающим видам представителей дикой природы.



С другой стороны, Одесская область, с ее потенциалом, наконец сможет предложить иностранным туристам курорт по международным показателям комфорта.