На Одесчине стабилизировалась ситуация с электроэнергией

19:41 08 декабря Киев, Украина

В Одессе удалось стабилизировать ситуацию с электроэнергией после обстрелов 5 декабря. В ближайшее время планируется вернутся к плановым графикам подачи электроэнергии.

Об этом сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, после обстрелов 5 декабря энергетическая система Одессы и населенных пунктов вокруг пострадала больше всего.
 
"Энергетики сделали большую работу. Ситуацию удалось стабилизировать, в ближайшее время вернемся к плановым графикам подачи электроэнергии.
 
Вчера ночью специалисты нашли способ переподключить Одессу и Одесский район к сети", - написал Тимошенко.

По его словам, также решен вопрос водоснабжения и водоотведения практически во всех громадах области.
 
"Конечно, работы продолжаются, и не только здесь, по всей стране. Работаем 24/7, чтобы преодолеть все последствия российских атак", - резюмировал он.