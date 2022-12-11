На Одесчине стабилизировалась ситуация с электроэнергией

В Одессе удалось стабилизировать ситуацию с электроэнергией после обстрелов 5 декабря. В ближайшее время планируется вернутся к плановым графикам подачи электроэнергии.
Об этом сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, после обстрелов 5 декабря энергетическая система Одессы и населенных пунктов вокруг пострадала больше всего.
Об этом сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, после обстрелов 5 декабря энергетическая система Одессы и населенных пунктов вокруг пострадала больше всего.
Вчера ночью специалисты нашли способ переподключить Одессу и Одесский район к сети", - написал Тимошенко.
По его словам, также решен вопрос водоснабжения и водоотведения практически во всех громадах области.
По его словам, также решен вопрос водоснабжения и водоотведения практически во всех громадах области.
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