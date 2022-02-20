На Одесчине прошли масштабные антитеррористические учения СБУ

Для выработки профессиональных навыков эффективного межведомственного взаимодействия при проведении антитеррористической операции на объектах повышенной опасности в акватории Черного моря прошли масштабные антитеррористические учения СБУ.
Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Одесской области.
Антитеррористическая операция на захваченном террористами судне проходила в несколько этапов: после завершения переговоров началась активная фаза. Силами штурмовых групп спецподразделения СБУ "Альфа" проведена учебная операция по нейтрализации "диверсантов" и освобождению "заложников". Участники учений поэтапно отработали комплекс совместных действий для выявления и локализации злоумышленников, освобождения заложников и ликвидации потенциальных последствий чрезвычайных ситуаций.
По итогам учений разработаны рекомендации по совершенствованию алгоритма действий подразделений, задействованных в антитеррористических мероприятиях. Отмечается, что регулярное проведение таких учений позволяет субъектам борьбы с терроризмом усилить эффективность совместных действий при проведении соответствующих операций.
В свою очередь начальник Управления СБУ в Одесской области Виктор Доровский отметил, что учебно-боевые задачи были выполнены на достаточно высоком уровне.
Мероприятия прошли в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе в ночное время и сложных погодных условиях. В учениях приняли участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Морской поисково-спасательной службы, Администрации морских портов Украины и Одесского припортового завода, а также представители органов местной власти.
По итогам учений разработаны рекомендации по совершенствованию алгоритма действий подразделений, задействованных в антитеррористических мероприятиях. Отмечается, что регулярное проведение таких учений позволяет субъектам борьбы с терроризмом усилить эффективность совместных действий при проведении соответствующих операций.
В свою очередь начальник Управления СБУ в Одесской области Виктор Доровский отметил, что учебно-боевые задачи были выполнены на достаточно высоком уровне.
Мероприятия прошли в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе в ночное время и сложных погодных условиях. В учениях приняли участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Морской поисково-спасательной службы, Администрации морских портов Украины и Одесского припортового завода, а также представители органов местной власти.
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