На Одесчине критическая ситуация - область попала в "красную зону"

Суточный прирост инфицированных коронавирусом в Одессе с начала текущей недели увеличился вдвое. В связи с этим в Одесской области с полуночи 23 марта ввели "красную зону" эпидемиологической опасности.
Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации.
"С 00:00 23 марта на территории Одесской области… введут "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот период ограничивается:
- прием посетителей в заведениях общественного питания;
- работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений;
- работа непродовольственных магазинов и непродовольственных рынков;
- работа учреждений культуры;
- проведение массовых мероприятий;
- спортивные матчи со зрителями;
- посещение учебных заведений кроме детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1- 4 классов учреждений общего среднего образования.
При этом разрешено перевозить пассажиром на железнодорожном транспорте пассажиров на автобусных маршрутах.
Полицейским разрешили применять жесткие меры к нарушителям за несоблюдение норм и требований ограничительных мер.
Он отметил, что только за минувшие сутки выявлено 745 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 26 детей и 13 медицинских работников.
"Если на прошлой неделе мы ежесуточно регистрировали по 500 случаев, то сейчас - около тысячи", - сообщил глава ОГА.
Гриневецкий добавил, что "основания, которые привели к такой критической ситуации - результат равнодушия и безответственности населения, несоблюдение условий самоизоляции больными СОVID-19, несвоевременное обращение больных за медицинской помощью, самолечение и игнорирование элементарных методов личной защиты в публичных местах, ежедневное массовое скопление людей в ночных клубах, кафе и ресторанах, полное игнорирование ношение масок в общественном транспорте".
"Если на прошлой неделе мы ежесуточно регистрировали по 500 случаев, то сейчас - около тысячи", - сообщил глава ОГА.
Гриневецкий добавил, что "основания, которые привели к такой критической ситуации - результат равнодушия и безответственности населения, несоблюдение условий самоизоляции больными СОVID-19, несвоевременное обращение больных за медицинской помощью, самолечение и игнорирование элементарных методов личной защиты в публичных местах, ежедневное массовое скопление людей в ночных клубах, кафе и ресторанах, полное игнорирование ношение масок в общественном транспорте".
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