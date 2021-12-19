На Одесчине критическая ситуация - область попала в "красную зону"

06:53 23 Март Киев, Украина

Суточный прирост инфицированных коронавирусом в Одессе с начала текущей недели увеличился вдвое. В связи с этим в Одесской области с полуночи 23 марта ввели "красную зону" эпидемиологической опасности.



Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации.



"С 00:00 23 марта на территории Одесской области… введут "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в этот период ограничивается:



- прием посетителей в заведениях общественного питания;



- работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений;



- работа непродовольственных магазинов и непродовольственных рынков;



- работа учреждений культуры;



- проведение массовых мероприятий;



- спортивные матчи со зрителями;



- посещение учебных заведений кроме детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1- 4 классов учреждений общего среднего образования.



При этом разрешено перевозить пассажиром на железнодорожном транспорте пассажиров на автобусных маршрутах.



Полицейским разрешили применять жесткие меры к нарушителям за несоблюдение норм и требований ограничительных мер.

"Мною дано поручение правоохранительным органам принимать жесткие меры по выявлению нарушения несоблюдение норм и требований ограничительных мер в "красном" уровне эпидемической опасности", - цитирует пресс-служба слова главы ОГА Сергея Гриневецкого.

Он отметил, что только за минувшие сутки выявлено 745 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 26 детей и 13 медицинских работников.



"Если на прошлой неделе мы ежесуточно регистрировали по 500 случаев, то сейчас - около тысячи", - сообщил глава ОГА.



Гриневецкий добавил, что "основания, которые привели к такой критической ситуации - результат равнодушия и безответственности населения, несоблюдение условий самоизоляции больными СОVID-19, несвоевременное обращение больных за медицинской помощью, самолечение и игнорирование элементарных методов личной защиты в публичных местах, ежедневное массовое скопление людей в ночных клубах, кафе и ресторанах, полное игнорирование ношение масок в общественном транспорте".