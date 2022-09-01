На Николаевщине в очном формате будут работать не более 5% учебных заведений – Ким

13:10 30 августа Киев, Украина

С начала учебного года в Николаевской области не более 5% учебных заведений начнут работать в оффлайн-формате, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким

“Мы, как и вся Украина, понимаем риски и, прежде всего, хотим, чтобы была безопасность для детей. Люди в достаточно безопасных районах, сами родители принимают решения по офлайн- или онлайн-обучению. На сегодняшний день не более 5% заведений (примерно 21 заведение), планируется открывать офлайн на безопасной территории”, – сказал Ким.

Открывать их будут преимущественно в северных районах области, расположенных на безопасном расстоянии от линии фронта. В то же время, он уточнил, что все эти заведения обеспечены укрытиями.

"Безопасными мы считаем северные районы нашей области, где нет военных объектов и где ничего не прилетало, потому что нет смысла", - подытожил он.

По состоянию на 30 августа, в Николаевской области разрушены 23 и повреждены 184 учебных заведения.