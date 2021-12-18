На Николаевщине с 3 апреля ужесточают карантин

20:23 01 Апрель Киев, Украина

С 3 апреля Николаев ужесточил карантинные ограничения, теперь для проезда в общественном транспорте надо обязательно иметь не только пропуск, но и документы, удостоверяющие личность.



Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Из-за сложной эпидемической ситуации, связанной с ростом заболеваемости коронавирусом, региональная и городская комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли ряд решений о введении дополнительных карантинных мероприятий. А именно: с 3 апреля транспорт будет работать с 6:30 до 09:00 и с 16:30 до 19:00. При этом для проезда надо обязательно иметь не только пропуск, но и документы, удостоверяющие личность. В другое время общественный транспорт ходить не будет", - сказал Сенкевич.

По его словам, Николаевщина остается в красной зоне. В области превышен эпидпорог почти на 20%, показатель уровня госпитализации составляет более 108 человек на 100 тыс. населения при норме до 60. Загруженность коек с кислородом составляет почти 70%, при норме до 65%.



Детские сады продолжают работать, но принимают детей у тех родителей, которые работают. Старшие классы (5-11) после каникул возвращаются на дистанционное обучение. Начальная школа (1-4 классы) после каникул до 11 апреля тоже будет учиться дистанционно.