На Николаевщине рекордно рано расцвели первые подснежники

11:49 25 января Киев, Украина

В Николаевском зоопарке в этом году рекордно рано расцвели первые подснежники. Об этом говорится в сообщении Николаевского городского совета.



Специалисты считают такое раннее цветение январским чудом.



Ежегодно специалисты ведут календарь цветения всех растений дендропарка. Несколько лет назад также было зафиксировано цветение подснежников в январе, но в последних числах месяца - 29-30 января, а в этом году они начали цвести 21 января.



Сообщается, что увидеть весенний цветок можно у летнего вольера шимпанзе, вокруг пруда с карпами и на склонах Острова зверей.