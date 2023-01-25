На Николаевщине рекордно рано расцвели первые подснежники

В Николаевском зоопарке в этом году рекордно рано расцвели первые подснежники. Об этом говорится в сообщении Николаевского городского совета.
Специалисты считают такое раннее цветение январским чудом.
Ежегодно специалисты ведут календарь цветения всех растений дендропарка. Несколько лет назад также было зафиксировано цветение подснежников в январе, но в последних числах месяца - 29-30 января, а в этом году они начали цвести 21 января.
Сообщается, что увидеть весенний цветок можно у летнего вольера шимпанзе, вокруг пруда с карпами и на склонах Острова зверей.
Специалисты считают такое раннее цветение январским чудом.
Ежегодно специалисты ведут календарь цветения всех растений дендропарка. Несколько лет назад также было зафиксировано цветение подснежников в январе, но в последних числах месяца - 29-30 января, а в этом году они начали цвести 21 января.
Сообщается, что увидеть весенний цветок можно у летнего вольера шимпанзе, вокруг пруда с карпами и на склонах Острова зверей.
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