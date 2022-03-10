На Николаевщине для российских военных, желающих сдаться, организуют "зеленый коридор"

В Николаевской области для российских солдат, которые стоят на границе области и не хотят наступать, решили организовать "зеленый коридор". Но предложение актуально только для тех, кто не стрелял по мирному населению.
Об этом в видеообращении заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Об этом в видеообращении заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
По его словам, он будет организовывать "горячую линию" - "куда позвонить, как прийти, чтобы остаться в живых и не ехать туда не садиться в тюрьму".
Ким объяснил, что это касается только россиян, которые еще не стреляли по мирному населению.
Он подчеркнул, что "зеленый коридор" не распространяется на артиллеристов и ракетчиков.
Ким объяснил, что это касается только россиян, которые еще не стреляли по мирному населению.
Он подчеркнул, что "зеленый коридор" не распространяется на артиллеристов и ракетчиков.
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