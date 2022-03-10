На Николаевщине для российских военных, желающих сдаться, организуют "зеленый коридор"

17:48 10 Март Киев, Украина

В Николаевской области для российских солдат, которые стоят на границе области и не хотят наступать, решили организовать "зеленый коридор". Но предложение актуально только для тех, кто не стрелял по мирному населению.



Об этом в видеообращении заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

“Хотел бы обратиться к российским оккупантам. Шанс даем в любом случае. Знаем – стоят они там на границе Херсона и Николаевской области, разговаривают с нашими. В чем проблема у россиян? Они нападать не хотят, но и обратно вернуться не могут, потому что им сказали с той стороны – из Херсона – что их будут расстреливать во время отступления. И вот они по селам, рядом с селами стоят – ни туда, ни сюда. Я буду обращаться сейчас вверх и согласую такую вещь как зеленый коридор для россиян. Думаю, у меня получится. Завтра дам координаты и инструкции, что делать, если хотите жить“, – сказал глава Николаевской областной военной администрации.

По его словам, он будет организовывать "горячую линию" - "куда позвонить, как прийти, чтобы остаться в живых и не ехать туда не садиться в тюрьму".



Ким объяснил, что это касается только россиян, которые еще не стреляли по мирному населению.



Он подчеркнул, что "зеленый коридор" не распространяется на артиллеристов и ракетчиков.