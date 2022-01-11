На мосту Патона советскую звезду заменили архангелом Михаилом

13:59 11 Январь Киев, Украина

На ограде моста Патона в Киеве одну из советских звезд заменили барельефом с лицом архангела Михаила, сообщает краевед Семен Широчин.

«Литье вместо чугунного изготовлено из какого-нибудь порошкового металла. Из-за этого лицо архангела побито мелкими дырами – как шрамами от юношеских прыщей. Несколько замерзаний-размерзаний – и барельеф будет похож на весеннюю трассу с выбоинами», – считает он.

По словам краеведа, в складки литья уже забилась грязь, а декоративные болты новой секции поржавели.

На перила моста вместо молота поставили шишку. Она, по словам Широчина, тоже поржавела.

При этом в УК «Киевавтодор» говорят, что это еще не окончательное решение по декоммунизации моста.

«В настоящее время на мосту имени Патона устанавливают разные варианты по замене советских звезд. Эти варианты не являются финальными», – говорится в сообщении коммунальщиков.

Мост Патона был открыт в 1953 году, он является памятником архитектуры. По закону о культурном наследии, достопримечательности можно только реставрировать, то есть восстанавливать в оригинальном виде, а не изменять.



При этом в художественном оформлении моста Патона присутствует советская символика (звезды, серп и молот), которую необходимо убрать согласно закону о декоммунизации.



Архангел Михаил, лицом которого заменили одну из звезд, считается покровителем Киева. Его изображение находится на гербе города.