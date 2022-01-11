На мосту Патона советскую звезду заменили архангелом Михаилом

На ограде моста Патона в Киеве одну из советских звезд заменили барельефом с лицом архангела Михаила, сообщает краевед Семен Широчин.
По словам краеведа, в складки литья уже забилась грязь, а декоративные болты новой секции поржавели.
На перила моста вместо молота поставили шишку. Она, по словам Широчина, тоже поржавела.
При этом в УК «Киевавтодор» говорят, что это еще не окончательное решение по декоммунизации моста.
Мост Патона был открыт в 1953 году, он является памятником архитектуры. По закону о культурном наследии, достопримечательности можно только реставрировать, то есть восстанавливать в оригинальном виде, а не изменять.
При этом в художественном оформлении моста Патона присутствует советская символика (звезды, серп и молот), которую необходимо убрать согласно закону о декоммунизации.
Архангел Михаил, лицом которого заменили одну из звезд, считается покровителем Киева. Его изображение находится на гербе города.
При этом в художественном оформлении моста Патона присутствует советская символика (звезды, серп и молот), которую необходимо убрать согласно закону о декоммунизации.
Архангел Михаил, лицом которого заменили одну из звезд, считается покровителем Киева. Его изображение находится на гербе города.
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