На месте упавшей ракеты в парке Киева посадили каштаны

"В парке есть система полива, поэтому каштаны здесь будут хорошо себя чувствовать. Это хорошие здоровые саженцы. За год каштан дает прирост кроны 50-80 сантиметров, поэтому через два-три года будем иметь тень на детской площадке. Эти деревья садим с закрытой корневой системой, в почву, которую подготовили в нашем хозяйстве. А весной внесем минеральные удобрения для лучшего укоренения и развития кроны", - сказал Цымбалюк.