На месте упавшей ракеты в парке Киева посадили каштаны

14:05 23 ноября Киев, Украина

На место упавших обломков вражеской ракеты возле детской площадки в киевском парке им. Т.Г. Шевченко посадили каштаны Бриоти.

Об этом сообщают СМИ.

Как сообщил директор зеленстроя Шевченковского района Виталий Цымбалюк, после обстрела 10 октября в земле осталась воронка диаметром 12 метров и глубиной более 3 метров. Ее быстро ликвидировали и восстановили детскую площадку. Сломанные деревья пришлось убрать, но благодаря меценатам на их месте посадили новые.
 
"В парке есть система полива, поэтому каштаны здесь будут хорошо себя чувствовать. Это хорошие здоровые саженцы. За год каштан дает прирост кроны 50-80 сантиметров, поэтому через два-три года будем иметь тень на детской площадке. Эти деревья садим с закрытой корневой системой, в почву, которую подготовили в нашем хозяйстве. А весной внесем минеральные удобрения для лучшего укоренения и развития кроны", - сказал Цымбалюк.
 