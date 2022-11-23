На месте упавшей ракеты в парке Киева посадили каштаны

На место упавших обломков вражеской ракеты возле детской площадки в киевском парке им. Т.Г. Шевченко посадили каштаны Бриоти.
Об этом сообщают СМИ.
Как сообщил директор зеленстроя Шевченковского района Виталий Цымбалюк, после обстрела 10 октября в земле осталась воронка диаметром 12 метров и глубиной более 3 метров. Ее быстро ликвидировали и восстановили детскую площадку. Сломанные деревья пришлось убрать, но благодаря меценатам на их месте посадили новые.
Об этом сообщают СМИ.
Как сообщил директор зеленстроя Шевченковского района Виталий Цымбалюк, после обстрела 10 октября в земле осталась воронка диаметром 12 метров и глубиной более 3 метров. Ее быстро ликвидировали и восстановили детскую площадку. Сломанные деревья пришлось убрать, но благодаря меценатам на их месте посадили новые.
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