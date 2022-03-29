На Львовском бронетанковом заводе завершилась модернизация пожарных танков ГПМ-54

13:14 04 ноября Киев, Украина

Мобильные ремонтные бригады Львовского бронетанкового завода провели восстановительные работы более десяти пожарных машин ГПМ-54, которые на данный момент находятся на временно оккупированных территориях Донбасса. Также бронетанковый завод провел полную модернизацию около полутора десятков пожарных машин, находящихся на заводе.



Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"На модернизированных пожарных танках мы установили новое гидравлическое оборудование европейского производства, которое обеспечивает управление лафетным стволом, бульдозерным оборудованием и механизмом подъема кузова машины; установлено новое бульдозерное оборудование марки ТБС-86 с грейдерным положением; доработана возможность включения пожарного насоса лафетного ствола для проведения тушения пожара без остановки основного двигателя на месте и в движении ", - цитирует пресс-служба замдиректора по производству Львовского бронетанкового завода Богдан Шандра.

Гусеничная пожарная машина ГПМ-54 - это основной пожарный танк на вооружении Вооруженных силах Украины. Ее используют там, куда не может добраться другая пожарная техника.



ГПМ-54 создана на базе танка Т-55, содержит цистерну для воды емкостью 9 м3, а также бак для пены емкостью 1,1 м3 и может тушить пожар водой с расстояния 60 метров. Пожарный танк также может расчищать проходы для другой пожарной техники, а бронированный корпус и фильтровентиляционная установка обеспечивают безопасность экипажа.