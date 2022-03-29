На Львовщине открыли мобильный госпиталь

12:00 29 марта Киев, Украина

Во Львовской области развернут полевой госпиталь для лечения и реабилитации раненых военных и временно перемещенных лиц, которые были вынуждены выехать из домов из-за военной агрессии России. По информации пресс-службы министерства здравоохранения, госпиталь передал правительство Королевства Нидерландов.



Мобильное медицинское учреждение рассчитано на 50 коек, а его структура включает: операционную; реанимационные кровати; отделение интенсивной терапии; отделение рентген-диагностики; аппараты ультразвуковой диагностики; клиническую лабораторию с банком крови; кислородный концентратор.



Также он оборудован системой фильтрации и очистки воздуха.



В настоящее время идет формирование штата специалистов. Здесь будут работать медики, которые были вынуждены уехать в западные регионы из-за войны.



Кроме того, желание работать в госпитале и помогать украинским медикам изъявили врачи из Канады и США. Благодаря подключению к интернет-сети через StarLink врачи могут в режиме онлайн консультироваться с коллегами разных профилей из других стран и обмениваться международным опытом.



Впервые мобильное медицинское учреждение было использовано во время военных действий в Сирии, сообщалось в министерстве здравоохранения.