На Львовщине нашли меч, которому более 1500 лет

Под Львовом, во время проектных работ на строительстве Северной объездной Львова, был обнаружен меч-гладиус, которому более полутора тысяч лет.
Как сообщает в Facebook Служба автомобильных дорог во Львовской области, оружие было найдено около села Малые Подлески.
На вид древний меч скрученный, и выглядит как простой кусок железа. Вместе с тем, ученые уже установили, что меч принадлежал пешему воину одного из германских племен так называемой пшеворской культуры.
Как сообщает в Facebook Служба автомобильных дорог во Львовской области, оружие было найдено около села Малые Подлески.
На вид древний меч скрученный, и выглядит как простой кусок железа. Вместе с тем, ученые уже установили, что меч принадлежал пешему воину одного из германских племен так называемой пшеворской культуры.
По словам Александра Азархина, директора Команды поддержки реформы при Укравтодоре, строительство дорог создает как финансовые, так и пространственные условия для масштабных археологических исследований. Например, во время строительства дороги Н-31 Днепр - Решетиловка было найдено древнее поселение, ХХ-ХVII вв. до н.э.
Меч-гладиус стал первым из экспонатов промо кампании о загадочных находках дорог.
Меч-гладиус стал первым из экспонатов промо кампании о загадочных находках дорог.
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