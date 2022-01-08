На Львовщине нашли меч, которому более 1500 лет

06:36 28 Апрель Киев, Украина

Под Львовом, во время проектных работ на строительстве Северной объездной Львова, был обнаружен меч-гладиус, которому более полутора тысяч лет.

Как сообщает в Facebook Служба автомобильных дорог во Львовской области, оружие было найдено около села Малые Подлески.

На вид древний меч скрученный, и выглядит как простой кусок железа. Вместе с тем, ученые уже установили, что меч принадлежал пешему воину одного из германских племен так называемой пшеворской культуры.
"Почему меч именно скрученный - археологи могут только догадываться. Это связано с верованиями этих людей. Он был именно кузнецом скручен несколько раз", - рассказал Александр Силаев, сотрудник спасательной археологической службы.
По словам Александра Азархина, директора Команды поддержки реформы при Укравтодоре, строительство дорог создает как финансовые, так и пространственные условия для масштабных археологических исследований. Например, во время строительства дороги Н-31 Днепр - Решетиловка было найдено древнее поселение, ХХ-ХVII вв. до н.э.

Меч-гладиус стал первым из экспонатов промо кампании о загадочных находках дорог.