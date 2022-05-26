На Львовщине "черные археологи" разрушили археологический памятник

13:19 22 декабря Киев, Украина

Нельзя оценить тот урон истории человечества и конкретно нашей стране, который наносят так называемые "черные археологи". Ради порой незначительной наживы они лишают нас памяти предков. Об очередном подобном преступлении сообщает управление Нацполиции во Львовской области сегодня, 22 декабря. Там неизвестные повредили археологический памятник национального значения в селе Звенигород Пустомытовского района.

Указано, что накануне в полицию обратилась 62-летняя жительница Львова, сотрудница Института украиноведения НАН Украины им. И. Крипякевича, сообщила о произошедшем в селе Звенигород акте вандализма.

Как установили правоохранители, неизвестные разрушили часть археологического раскопа в урочище Замок на территории памятника археологии национального значения Городище летописного города Звенигород.

"Полицейские обнаружили многочисленные разрушения в профилях на разной высоте, а также выдолбленные неизвестными ямы, которые нарушили целостность культурных отложений. Таким образом, злоумышленники разрушили деревянные конструкции княжеских времен конца ХI – начала XIII веков. Установлено также, что неизвестные проводили незаконные археологические исследования с помощью металлоискателя", – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о незаконном проведении поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожении, разрушении или повреждении объектов культурного наследия (ч.2 ст.298 УК Украины).

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к правонарушению.

Ранее в Запорожской области в селе Григорьевке "черные археологи" разграбили скифский курган. Они действовали под охраной вооруженных людей. Грабеж носил промышленный характер.