На Луганщине ввели новый порядок выезда - ОВА

15:13 12 августа Киев, Украина

С 12 августа начал действовать новый порядок выезда на временно оккупированную территорию через Запорожскую область.

Об этом в пятницу сообщает Луганская областная военная администрация.

"С 12 августа заявки будут подаваться исключительно в электронном виде по обновленной форме. Внесение изменений в заявку относительно даты выезда, марки и государственного номера автомобиля, списка лиц, включенных в заявку на выезд, не разрешается", – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что очередь, сформированная по заявкам до 11 августа включительно, сохраняется.



Для получения консультаций жители Луганской области могут обратиться по телефонам 099-213-88-81, 093-161-57-03.



Выезд на временно оккупированную территорию, а также перемещение грузов (товаров) осуществляется в составе колонн через определенный блокпост в селе Каменское.



Формирование колонн происходит на площадке по адресу: Ореховское шоссе, 36, г. Запорожье ежедневно с 06:00 до 17:00.



В этом пункте пропуска и на блокпостах военнослужащие, представители правоохранительных и контролирующих органов, имеют право проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов.



Выезд на временно оккупированную территорию организуется с учетом ограничений, установленных законодательством, и при наличии документов, удостоверяющих личность, соответствующих документов на транспортное средство, документов на перевозимый товар (груз).



Учитывая состояние автомобильной дороги и земельного полотна через реку Янчекрак, в колонны запрещается включать:

грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 т;

автобусы, оборудованные сидячими местами в количестве более 22, что предусмотрено технической характеристикой транспортного средства, кроме транспорта для эвакуации жителей временно оккупированных территорий.

В ОГА предупредили, что может быть введено временное ограничение или запрет движения транспортных средств по маршруту следования колонны, если будет угроза жизни или здоровью граждан.