На Луганщине ввели новый порядок выезда - ОВА

С 12 августа начал действовать новый порядок выезда на временно оккупированную территорию через Запорожскую область.
Об этом в пятницу сообщает Луганская областная военная администрация.
В ОВА отметили, что очередь, сформированная по заявкам до 11 августа включительно, сохраняется.
Для получения консультаций жители Луганской области могут обратиться по телефонам 099-213-88-81, 093-161-57-03.
Выезд на временно оккупированную территорию, а также перемещение грузов (товаров) осуществляется в составе колонн через определенный блокпост в селе Каменское.
Формирование колонн происходит на площадке по адресу: Ореховское шоссе, 36, г. Запорожье ежедневно с 06:00 до 17:00.
В этом пункте пропуска и на блокпостах военнослужащие, представители правоохранительных и контролирующих органов, имеют право проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов.
Выезд на временно оккупированную территорию организуется с учетом ограничений, установленных законодательством, и при наличии документов, удостоверяющих личность, соответствующих документов на транспортное средство, документов на перевозимый товар (груз).
Учитывая состояние автомобильной дороги и земельного полотна через реку Янчекрак, в колонны запрещается включать:
Для получения консультаций жители Луганской области могут обратиться по телефонам 099-213-88-81, 093-161-57-03.
Выезд на временно оккупированную территорию, а также перемещение грузов (товаров) осуществляется в составе колонн через определенный блокпост в селе Каменское.
Формирование колонн происходит на площадке по адресу: Ореховское шоссе, 36, г. Запорожье ежедневно с 06:00 до 17:00.
В этом пункте пропуска и на блокпостах военнослужащие, представители правоохранительных и контролирующих органов, имеют право проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов.
Выезд на временно оккупированную территорию организуется с учетом ограничений, установленных законодательством, и при наличии документов, удостоверяющих личность, соответствующих документов на транспортное средство, документов на перевозимый товар (груз).
Учитывая состояние автомобильной дороги и земельного полотна через реку Янчекрак, в колонны запрещается включать:
- грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 т;
- автобусы, оборудованные сидячими местами в количестве более 22, что предусмотрено технической характеристикой транспортного средства, кроме транспорта для эвакуации жителей временно оккупированных территорий.
В ОГА предупредили, что может быть введено временное ограничение или запрет движения транспортных средств по маршруту следования колонны, если будет угроза жизни или здоровью граждан.
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