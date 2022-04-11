На Луганщине обстрелян каждый город, повреждены все инфраструктурные объекты

Россияне обстреляли каждый город Луганщины. В области не осталось уцелевших объектов критической и любой другой инфраструктуры.
Об этом заявил Сергей Гайдай, председатель Луганской областной государственной администрации.
Россияне уничтожают целые регионы Украины. Которые, по словам Путина, пришли «защитить». Мир и россия обладают противоположным пониманием слова «защита». Для россиян это убийство и разрушение. Они жестоко атакуют Донетчину, уничтожили Луганщину. русская орда выжигает все живое и годами построенное украинцами.
▪️ Многоэтажки и частные дома получили повреждения в Лисичанске, Северодонецке, Золотом, Кременной.
▪️ В Северодонецке разрушена частная клиника и школа, в Золотом – спортивный объект.
▪Россияне штурмовали район Золотого – отошли и начали палить по домам.
И это только часть деяний россиян.
Россияне уничтожают целые регионы Украины. Которые, по словам Путина, пришли «защитить». Мир и россия обладают противоположным пониманием слова «защита». Для россиян это убийство и разрушение. Они жестоко атакуют Донетчину, уничтожили Луганщину. русская орда выжигает все живое и годами построенное украинцами.
▪️ Многоэтажки и частные дома получили повреждения в Лисичанске, Северодонецке, Золотом, Кременной.
▪️ В Северодонецке разрушена частная клиника и школа, в Золотом – спортивный объект.
▪Россияне штурмовали район Золотого – отошли и начали палить по домам.
И это только часть деяний россиян.
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