На Луганщине обстрелян каждый город, повреждены все инфраструктурные объекты

09:27 11 апреля Киев, Украина

Россияне обстреляли каждый город Луганщины. В области не осталось уцелевших объектов критической и любой другой инфраструктуры.

Об этом заявил Сергей Гайдай, председатель Луганской областной государственной администрации.



Россияне уничтожают целые регионы Украины. Которые, по словам Путина, пришли «защитить». Мир и россия обладают противоположным пониманием слова «защита». Для россиян это убийство и разрушение. Они жестоко атакуют Донетчину, уничтожили Луганщину. русская орда выжигает все живое и годами построенное украинцами.



▪️ Многоэтажки и частные дома получили повреждения в Лисичанске, Северодонецке, Золотом, Кременной.



▪️ В Северодонецке разрушена частная клиника и школа, в Золотом – спортивный объект.



▪Россияне штурмовали район Золотого – отошли и начали палить по домам.



И это только часть деяний россиян.