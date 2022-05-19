На лидера ДДТ составили протокол за объяснение россиянам, что такое на самом деле Родина

Лидер российской группы ДДТ Юрий Шевчук во время своего концерта перед тем, как исполнить следующую песню, обратился к зрителям со словами о том, что такое на самом деле Родина.
Зал отреагировал на заявление артиста аплодисментами.
После этого концерта на Юрия Шевчука составили протокол, полиция ждала музыканта за кулисами.
После этого концерта на Юрия Шевчука составили протокол, полиция ждала музыканта за кулисами.
Теперь лидера ДДТ ждёт суд. Видимо, будут доказывать, что Родина - это всё-таки жопа президента.
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