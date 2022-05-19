На лидера ДДТ составили протокол за объяснение россиянам, что такое на самом деле Родина

11:20 19 мая Киев, Украина

Лидер российской группы ДДТ Юрий Шевчук во время своего концерта перед тем, как исполнить следующую песню, обратился к зрителям со словами о том, что такое на самом деле Родина.

"Родина, друзья, – это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это – Родина", – сказал Шевчук.

Зал отреагировал на заявление артиста аплодисментами.



После этого концерта на Юрия Шевчука составили протокол, полиция ждала музыканта за кулисами.

«Сразу после концерта за кулисы проникли силовики, изолировали Ю. Ю. от группы не пропуская даже директора коллектива (выставив на входе в гримёрку силовой заслон из двух сотрудников в форме спецназа) и в течении часа вели беседу по факту прошедшего концерта», — рассказал продюсер Радмир Усаев.

Теперь лидера ДДТ ждёт суд. Видимо, будут доказывать, что Родина - это всё-таки жопа президента.