На консолях PlayStation появится украинский язык

Sony рассылает приглашение на бета-тест обновления для PlayStation 5. Из описания обновления стало известно, что на консолях появится украинский язык интерфейса.
Тестировать обновление будут жители США, Канады и некоторых стран Европы, украинцам бета-версия пока недоступна. Полноценное обновление должно быть выпущено до конца 2022 года.
В преддверии выхода PlayStation 5 в 2020 году на сайте Change.org появилась петиция с требованием добавить украинский язык к интерфейсу консолей. Ее подписали более 28 тысяч человек.
В апреле 2021-го, когда Sony выпустила первое крупное обновление для PS5, некоторым пользователям информация об обновлении пришла по-украински. Это натолкнуло на то, что украинский язык вскоре появится на консолях.
В настоящее время украинский перевод частично присутствует в веб-версии магазина PlayStation Store.
Тестировать обновление будут жители США, Канады и некоторых стран Европы, украинцам бета-версия пока недоступна. Полноценное обновление должно быть выпущено до конца 2022 года.
В преддверии выхода PlayStation 5 в 2020 году на сайте Change.org появилась петиция с требованием добавить украинский язык к интерфейсу консолей. Ее подписали более 28 тысяч человек.
В апреле 2021-го, когда Sony выпустила первое крупное обновление для PS5, некоторым пользователям информация об обновлении пришла по-украински. Это натолкнуло на то, что украинский язык вскоре появится на консолях.
В настоящее время украинский перевод частично присутствует в веб-версии магазина PlayStation Store.
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