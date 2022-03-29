В Коломые пройдет яркий фестиваль уличных искусств

17:15 30 июня Киев, Украина

На трех локациях в центре города Коломыя, пройдет уникальный в своем роде фестиваль «Арт-визия», уже 3 июля Коломыя продемонстрирует всей Украине, что является центром уличного искусства.

Об этом сообщает Коломыйский городской совет в Фейсбуке.

«На один день мы соберем людей, которые будут работать в разных жанрах: ходулисты, твистеры, мастера фаер-шоу, танцовщики уличных танцев, мимы, фокусники, добавят красок создатели боди-арта и художники-шаржисты, еще будут выступления разных людей и групп - то есть все, что только можно себе представить, когда говоришь слово «искусство» , - отметили организаторы фестиваля.

По их информации, «Арт-визия» начнется карнавальным шествием и завершится фаер-шоу.

Программа фестиваля