В Киевской области на карантин закрыли 25 школ и 11 детсадов

В Киевской области из-за коронавируса COVID-19 полностью переведены на дистанционную форму обучения 25 средних школ. Об этом накануне сообщила пресс-служба Киевской ОГА.
В области зафиксировано 190 случаев заболевания коронавирусной болезни среди педагогов и учеников. На самоизоляции находится 90 отдельных классов в 57 учебных заведениях (2945 учащихся).
Кроме того, в регионе на карантин закрыто 11 детских садов из 686 действующих. В этих заведениях обнаружили больными 21 взрослого и одного ребенка. Лица, контактировавшие с ними, проходят ПЦР-тестирование.
В области зафиксировано 190 случаев заболевания коронавирусной болезни среди педагогов и учеников. На самоизоляции находится 90 отдельных классов в 57 учебных заведениях (2945 учащихся).
Кроме того, в регионе на карантин закрыто 11 детских садов из 686 действующих. В этих заведениях обнаружили больными 21 взрослого и одного ребенка. Лица, контактировавшие с ними, проходят ПЦР-тестирование.
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