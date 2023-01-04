На Киевщине зафиксировали температурные рекорды

3 января, в Киеве впервые за 143 года зафиксировали, что среднесуточная температура воздуха составляет +6,8°С, что на 2,5°С выше рекордного значения температуры для этого дня 2022 года.
Об этом сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Отмечается, что климатическая норма превышена на 9,8°С, что соответствует погоде начала апреля.
Максимальная температура в столице поднялась до +10,7°С, превысив предыдущий рекорд для 2022 года на 2,5°С.
Минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже 3,9°С. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 2015 году и равнялось 2,3°С.
Об этом сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Отмечается, что климатическая норма превышена на 9,8°С, что соответствует погоде начала апреля.
Максимальная температура в столице поднялась до +10,7°С, превысив предыдущий рекорд для 2022 года на 2,5°С.
Минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже 3,9°С. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 2015 году и равнялось 2,3°С.
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