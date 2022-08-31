На Киевщине создали мурал, посвященный спасателям ГСЧС

08:46 03 августа Киев, Украина

В Киеве прошла презентация большого мурала, посвященного спасателям ГСЧС.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



Настенный рисунок появился на одном из админзданий ГСЧС.



Основой для мурала стало фото столичного бойца ГСЧС Юрия Плетнева - начальника горноспасательного отделения киевского гарнизона. Авторы настенного рисунка – супруги Виталий Гидеван и Елена Нойна.

"В целом это обобщенный образ, оберегающий гражданских, помогающий сдерживать агрессора и ликвидирующий многочисленные последствия боевых действий. Для нас было важно поддержать этот образ и зафиксировать лозунг "Герои без оружия", - отметил заместитель директора департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Роман Рудак.

Авторы мурала отметили, что поддерживают подобные творческие инициативы, ведь таким образом они могут поблагодарить каждого, кто ценой собственной жизни и здоровья сегодня борется за победу для нашей страны.