На Киевщине создали мурал, посвященный спасателям ГСЧС

В Киеве прошла презентация большого мурала, посвященного спасателям ГСЧС.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Настенный рисунок появился на одном из админзданий ГСЧС.
Основой для мурала стало фото столичного бойца ГСЧС Юрия Плетнева - начальника горноспасательного отделения киевского гарнизона. Авторы настенного рисунка – супруги Виталий Гидеван и Елена Нойна.
Настенный рисунок появился на одном из админзданий ГСЧС.
Основой для мурала стало фото столичного бойца ГСЧС Юрия Плетнева - начальника горноспасательного отделения киевского гарнизона. Авторы настенного рисунка – супруги Виталий Гидеван и Елена Нойна.
Авторы мурала отметили, что поддерживают подобные творческие инициативы, ведь таким образом они могут поблагодарить каждого, кто ценой собственной жизни и здоровья сегодня борется за победу для нашей страны.
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