На Киевщине возобновили водоснабжение и подачу электроэнергии - Кличко
10:53 01 ноября Киев, Украина
В Киеве
восстановили водоснабжение
и подачу электроэнергии но отключения электричества будут продолжаться из-за дефицита, образовавшегося в результате российских атак.
Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.
"Водоснабжение в дома киевляне полностью восстановили. Спасибо специалистам "Киевводоканала" и ДТЭК, которые работали почти сутки, чтобы вернуть воду и свет жителям столицы. Энергоснабжение в Киеве также восстановили. Но отключение применяют, поскольку дефицит в энергосистеме после варварских атак агрессора – значительный",- отметил мэр.
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