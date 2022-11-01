На Киевщине возобновили водоснабжение и подачу электроэнергии - Кличко

"Водоснабжение в дома киевляне полностью восстановили. Спасибо специалистам "Киевводоканала" и ДТЭК, которые работали почти сутки, чтобы вернуть воду и свет жителям столицы. Энергоснабжение в Киеве также восстановили. Но отключение применяют, поскольку дефицит в энергосистеме после варварских атак агрессора – значительный",- отметил мэр.