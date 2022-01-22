На Киевщине прошли полицейские учения

С целью тренировки скоординированных действий всех подразделений полиции во время раскрытия преступлений и задержания особо опасных преступников, в трех районах Киевщины провели тактико-специальные полицейские учения.
Об этом сообщает Национальная полиция.
5-6 мая в Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах правоохранители отрабатывали алгоритмы действий при проведении специальных полицейских операций.
5-6 мая в Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах правоохранители отрабатывали алгоритмы действий при проведении специальных полицейских операций.
Правоохранители установили местонахождение вооруженных "нападавших", условно эвакуировали людей из помещения, блокировали пути отхода злоумышленников, перекрыли выезды на прилегающие территории и окружили здание, в котором удерживали "заложников". Когда спецоперация перешла в активную фазу - бойцы спецподразделения КОРД задержали "преступников" и освободили "заложников".
Участники учений отрабатывали навыки выявления и обезвреживания взрывотехнических предметов. Спецназовцы на практике продемонстрировали умение применять специальные средства. Правоохранители задержали правонарушителей и воспроизвели все этапы проведения спецоперации согласно легендам учений.
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