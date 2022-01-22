На Киевщине прошли полицейские учения

16:13 06 Май Киев, Украина

С целью тренировки скоординированных действий всех подразделений полиции во время раскрытия преступлений и задержания особо опасных преступников, в трех районах Киевщины провели тактико-специальные полицейские учения.

Об этом сообщает Национальная полиция.



5-6 мая в Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах правоохранители отрабатывали алгоритмы действий при проведении специальных полицейских операций.

"По легенде, на спецлинию полиции поступило сообщение о том, что в городе Бровары неизвестные совершили вооруженное разбойное нападение на иностранного гражданина, ранили его и завладели денежными средствами, в дальнейшем захватили заложников и пытались скрыться", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили местонахождение вооруженных "нападавших", условно эвакуировали людей из помещения, блокировали пути отхода злоумышленников, перекрыли выезды на прилегающие территории и окружили здание, в котором удерживали "заложников". Когда спецоперация перешла в активную фазу - бойцы спецподразделения КОРД задержали "преступников" и освободили "заложников".

"Такие учения чрезвычайно важны в системе подготовки личного состава, поскольку тренируют скоординированные действия всех подразделений полиции во время раскрытия преступлений и задержания особо опасных преступников. Безопасность граждан - одна из ключевых задач правоохранительных органов", - сказал начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.

Участники учений отрабатывали навыки выявления и обезвреживания взрывотехнических предметов. Спецназовцы на практике продемонстрировали умение применять специальные средства. Правоохранители задержали правонарушителей и воспроизвели все этапы проведения спецоперации согласно легендам учений.