На Киевщине построили "городок несокрушимости"

"Городок несокрушимости" создали на рынке Даринок в Киеве.
Об этом сообщают киевские паблики и СМИ.
Сообщается, что в "городке несокрушимости" есть более чем 1000 мест для работы, отдыха и подзарядки гаджетов.
Там есть Starlink и 7 мощных генераторов. В комплексе также работают фуд-корты и кофейни.
Об этом сообщают киевские паблики и СМИ.
Сообщается, что в "городке несокрушимости" есть более чем 1000 мест для работы, отдыха и подзарядки гаджетов.
Там есть Starlink и 7 мощных генераторов. В комплексе также работают фуд-корты и кофейни.
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