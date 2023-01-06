На Киевщине построили "городок несокрушимости"

18:53 06 января Киев, Украина

"Городок несокрушимости" создали на рынке Даринок в Киеве.

Об этом сообщают киевские паблики и СМИ.

Сообщается, что в "городке несокрушимости" есть более чем 1000 мест для работы, отдыха и подзарядки гаджетов.

Там есть Starlink и 7 мощных генераторов. В комплексе также работают фуд-корты и кофейни.