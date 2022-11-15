На Киевщине подготовили 754 пункта обогрева - Кулеба

11:57 15 ноября Киев, Украина

754 пункта обогрева готовы к использованию в Киевской области и во всех общинах области. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Проверяем пункты обогрева в Киевской области. Уже подготовили 754 объекта во всех общинах области. У них есть запасы воды и пищи, теплой одежды и одеял. Мы имеем дело со страной-террористом, поэтому должны быть готовы и к экстренным условиям. Это наш гражданский фронт", - сказал Кулеба.

Пункты обогрева снабжены приборами резервного питания, в большинстве случаев - генераторами, дополнительно оснащены различными источниками тепла: печками, электрическими обогревателями, тепловыми пушками и т.д.



С адресами и месторасположением ближайшего пункта обогрева можно ознакомиться в органах местного самоуправления.



Пункты будут функционировать в период снижения температуры воздуха, возможного отключения электроэнергии или отопления.