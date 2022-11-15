На Киевщине подготовили 754 пункта обогрева - Кулеба

754 пункта обогрева готовы к использованию в Киевской области и во всех общинах области. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
Пункты обогрева снабжены приборами резервного питания, в большинстве случаев - генераторами, дополнительно оснащены различными источниками тепла: печками, электрическими обогревателями, тепловыми пушками и т.д.
С адресами и месторасположением ближайшего пункта обогрева можно ознакомиться в органах местного самоуправления.
Пункты будут функционировать в период снижения температуры воздуха, возможного отключения электроэнергии или отопления.
С адресами и месторасположением ближайшего пункта обогрева можно ознакомиться в органах местного самоуправления.
Пункты будут функционировать в период снижения температуры воздуха, возможного отключения электроэнергии или отопления.
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