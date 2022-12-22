На Киевщине будет действовать комендантский час на новогодние праздники

13:22 22 декабря Киев, Украина

Комендантский час в Киеве остается неизменнным на новогодние праздники.

Об этом сообщил заместитель городского главы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

По словам чиновника, больших празднований в столице также не будет.

Гирлянду на елке на Софийской площади будут включать на Новый год и на Рождество.
 
"Точно это будет Рождество и Новый год. Будем стараться включать ее по вечерам, чтобы киевляне могли почувствовать элемент праздника. Скорее всего, режим комендантского часа будет действовать и на Новый год. Поэтому никаких больших празднований Нового года и Рождества в столице не будет. Подойти к елке, посмотреть, соблюдать правила безопасности - да. Не будет подсвечиваться елка во время воздушной тревоги",- отметил он.