На Киевщине будет действовать комендантский час на новогодние праздники

Комендантский час в Киеве остается неизменнным на новогодние праздники.
Об этом сообщил заместитель городского главы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.
По словам чиновника, больших празднований в столице также не будет.
Гирлянду на елке на Софийской площади будут включать на Новый год и на Рождество.
Об этом сообщил заместитель городского главы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.
По словам чиновника, больших празднований в столице также не будет.
Гирлянду на елке на Софийской площади будут включать на Новый год и на Рождество.
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