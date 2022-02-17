На карантине украинцы стали меньше тратить денег и больше пить алкоголя

Во втором квартале 2020 года украинцы потратили меньше денег на еду, развлечения и одежду, чем в первые месяцы года. Но во время карантина расходы на алкоголь и табак увеличились.
Суммарно в первом квартале года на одежду, еду и развлечения украинцы потратили 73 млрд гривен, а во втором — на 8 млрд меньше. Больше всего ушло на еду, почти 50%.
"Для того, чтобы мы поняли, насколько это много, смотрите: американцы тратят около 8%, европейские семьи тратят от 12 до 18%, в Беларуси — 36%, а украинцы — 48%", — говорит эксперт рынка пищевых продуктов Олег Пендзин.
Так высоко этот показатель не поднимался уже 5 лет. Причина, уверен специалист, уменьшение доходов. В знак подтверждения вспоминает заявления Национального банка: граждане за карантин сняли более 60 млрд гривен с депозитов.
"Вместе с тем, общий процент расходов на алкоголь составляет около 5-6%. Это средняя такая цифра. Кстати, и в Европе во время карантина расходы на алкоголь также увеличились на столько же", — объясняет Олег Пендзин.
Но пугаться этого, говорят в Государственной службе статистики, не стоит.
Это, конечно, не снимает с граждан ответственности за собственное здоровье. А то, что есть, печальная закономерность, говорит психолог.
"И карантинные ограничения, и страх, и возмущение тем, что вирус сложный, все это факторы стресса. А как мы реагируем на него, чтобы овладеть им, к сожалению, люди выбирают самый простой способ — употреблять алкоголь. Но это только временное облегчение, которое, по сути, только ослабляет организм", — говорит социальный психолог Владимир Савинов.
Поэтому психологи советуют искать другие утешения от стрессов.
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