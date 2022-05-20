На Ивано-Франковщине создали самую большую карту Украины из клубники

В селе Чукаловка Ивано-Франковской области состоялся семейный ягодный фестиваль «ZAHID BERRY FEST», на котором были зарегистрированы два рекорда Украины.
Во время фестиваля испекли самый длинный клубничный пирог и изготовили самую большую карту Украины из ягод, сообщается на сайте Книги рекордов Украины.
Во время фестиваля испекли самый длинный клубничный пирог и изготовили самую большую карту Украины из ягод, сообщается на сайте Книги рекордов Украины.
Зафиксировала новые рекорды эксперт «Книги рекордов Украины» Татьяна Розвадовская. За установленные рекорды соответствующими дипломами «Книги рекордов Украины» награждены представители ФХ «Берри Прикарпатья», компании «Carambola» и ОАО «Ивано-Франковский хлебокомбинат».
Отмечается, что семейный ягодный фестиваль ZAHID BERRY FEST проходил 13-14 августа на базе предприятия в селе Чукаловка вблизи Ивано-Франковска. В его программе были концерты, музыкальные выступления, конкурсы и викторины.
Отмечается, что семейный ягодный фестиваль ZAHID BERRY FEST проходил 13-14 августа на базе предприятия в селе Чукаловка вблизи Ивано-Франковска. В его программе были концерты, музыкальные выступления, конкурсы и викторины.
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