На Ивано-Франковщине создали самую большую карту Украины из клубники

17:49 16 августа Киев, Украина





Во время фестиваля испекли самый длинный клубничный пирог и изготовили самую большую карту Украины из ягод, сообщается на сайте Книги рекордов Украины. В селе Чукаловка Ивано-Франковской области состоялся семейный ягодный фестиваль «ZAHID BERRY FEST», на котором были зарегистрированы два рекорда Украины.Во время фестиваля испекли самый длинный клубничный пирог и изготовили самую большую карту Украины из ягод, сообщается на сайте Книги рекордов Украины.

«Согласно замерам экспертов, длина представленного самого длинного ягодного пирога из клубники - 2167 см: абсолютный рекорд для Украины. Рекордная для страны карта из ягод клубники в своих параметрах достигла 150 см в длину и 97 см в ширину. Оба рекорда Украины зафиксированы в категории «Кулинария, размеры», - говорится в сообщении.

Зафиксировала новые рекорды эксперт «Книги рекордов Украины» Татьяна Розвадовская. За установленные рекорды соответствующими дипломами «Книги рекордов Украины» награждены представители ФХ «Берри Прикарпатья», компании «Carambola» и ОАО «Ивано-Франковский хлебокомбинат».



Отмечается, что семейный ягодный фестиваль ZAHID BERRY FEST проходил 13-14 августа на базе предприятия в селе Чукаловка вблизи Ивано-Франковска. В его программе были концерты, музыкальные выступления, конкурсы и викторины.