На Хмельнитчине появился полностью оборудованный мобильный госпиталь

Мобильный госпиталь был перемещен из пгт Богородчаны Ивано-Франковской области в город Славута Хмельницкой области.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Госпиталь состоит из 35 палаток, из которых 24 - это госпитальная база, рассчитанная на 120 коек.
Кроме этого, сообщается, что на месте организована работа Штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области. Госпиталь полностью готов к приему больных COVID-19, подчеркивают спасатели.
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