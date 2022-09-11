На Херсонщине прошли тренировки по уничтожению беспилотников противника

10:22 18 февраля Киев, Украина

На Херсонщине прошли тренировки воинов ОС по отработке алгоритмов действий по боевому применению зенитно-ракетных комплексов при отражении атаки противника.



Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование объединенных сил



Тренировка проводилась по приказу командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, в целях совершенствования готовности подразделений выполнять задачи по назначению. Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование объединенных сил ВСУ Тренировка проводилась по приказу командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, в целях совершенствования готовности подразделений выполнять задачи по назначению.

"Расчеты зенитно-ракетных комплексов "Оса-АКМ" вовремя совершили марш на стартовые позиции, разворачивались на местности, обнаруживали, классифицировали и сопровождали условные воздушные цели. В данном случае это были ударные беспилотные летальные аппараты. При их подходе на дистанцию поражения - они были условно уничтожены расчетам ЗРК", - отметил командующий генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, тренировка прошла в условиях моделирования воздушной обстановки с практической отработкой действий операторов систем управления оружием.