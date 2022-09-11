На Херсонщине прошли тренировки по уничтожению беспилотников противника
10:22 18 февраля Киев, Украина
На Херсонщине прошли тренировки воинов ОС по отработке алгоритмов действий по боевому применению зенитно-ракетных комплексов при отражении атаки противника.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование объединенных сил ВСУ
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Тренировка проводилась по приказу командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, в целях совершенствования готовности подразделений выполнять задачи по назначению.
"Расчеты зенитно-ракетных комплексов "Оса-АКМ" вовремя совершили марш на стартовые позиции, разворачивались на местности, обнаруживали, классифицировали и сопровождали условные воздушные цели. В данном случае это были ударные беспилотные летальные аппараты. При их подходе на дистанцию поражения - они были условно уничтожены расчетам ЗРК", - отметил командующий генерал-лейтенант Сергей Наев.
По его словам, тренировка прошла в условиях моделирования воздушной обстановки с практической отработкой действий операторов систем управления оружием.
"Военнослужащие очередной раз отработали алгоритм действий по боевому применению зенитно-ракетных комплексов при отражении атаки противника, а также продемонстрировали свои навыки и умения строить многоуровневую систему противовоздушной обороны в районе выполнения боевых задач", - подчеркнул командующий.
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