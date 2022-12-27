На Херсонщине полностью восстановили газоснабжение

В Херсоне удалось полностью возобновить газоснабжение. Об этом сообщил Херсонский городской совет во вторник, 27 декабря.
Указано, что в областном центре продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры территориальной громады. Восстанавливается газо-, водо-, теплоснабжение, а также водоотвод.
Указано, что в областном центре продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры территориальной громады. Восстанавливается газо-, водо-, теплоснабжение, а также водоотвод.
Отмечается, что к электроснабжению подключено 119 500 точек учета, что составляет 83% от всех потребителей.
Централизованное водоснабжение восстановлено во всех районах города на 92%. Микрорайоны Карантинный остров и Корабел, а также Антоновка остаются без централизованного водоснабжения.
Кроме того, теплоснабжение города восстановлено на 76%, работает 30 котельных из 37 котельных. 865 жилых домов подключили к теплу.
Централизованное водоснабжение восстановлено во всех районах города на 92%. Микрорайоны Карантинный остров и Корабел, а также Антоновка остаются без централизованного водоснабжения.
Кроме того, теплоснабжение города восстановлено на 76%, работает 30 котельных из 37 котельных. 865 жилых домов подключили к теплу.
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