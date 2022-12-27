На Херсонщине полностью восстановили газоснабжение

13:02 27 декабря Киев, Украина

В Херсоне удалось полностью возобновить газоснабжение. Об этом сообщил Херсонский городской совет во вторник, 27 декабря.



Указано, что в областном центре продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры территориальной громады. Восстанавливается газо-, водо-, теплоснабжение, а также водоотвод.

"Газоснабжение полностью восстановлено в г. Херсон, пгт Антоновка, пос. Молодежное, пгт Зеленовка, с. Богдановка, с. Петровка, пос. Солнечное, пгт Надднепрянское, пос. Инженерное, пгт Камышаны, пос. Зимовник, пос. Благовещенское, пос. Приозерное, с. Степановка, Садовое, Приднепрянское", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к электроснабжению подключено 119 500 точек учета, что составляет 83% от всех потребителей.



Централизованное водоснабжение восстановлено во всех районах города на 92%. Микрорайоны Карантинный остров и Корабел, а также Антоновка остаются без централизованного водоснабжения.



Кроме того, теплоснабжение города восстановлено на 76%, работает 30 котельных из 37 котельных. 865 жилых домов подключили к теплу.