На Херсонщине 75-летний волонтер на коляске собрал для ВСУ более полумиллиона

18:16 28 сентября Киев, Украина

75-летний волонтер на коляске Григорий Янченко во временно оккупированном Херсоне полгода собирал помощь ВСУ прямо на глазах у российских оккупантов.



Об этом говорится в сюжете СМИ.



Пенсионер каждый день выезжал в центр города с колонкой, включая украинские песни.

"Только выезжаю оттуда, меня уже слышат там. И ждут. С удовольствием, с улыбками. Это не передать… Едешь, и все люди подпевают", - рассказал Григорий Николаевич



Все деньги, которые давали ему люди, он пересылал волонтерам на нужды Вооруженных сил Украины. По его словам, все понимали, для кого он собирал деньги. Некоторые кидали рубли или же свои последние сбережения. Таким образом херсонцам удалось собрать более 600 тысяч гривен.



Кстати, Григорий Янченко стал волонтером еще в 2014 году. За восемь лет он передал на фронт почти четыре миллиона гривен.