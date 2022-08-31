На Харьковщине учебный год будет в дистанционном режиме

Новый учебный год в Харькове начнется в дистанционном режиме.
Об этом в эфире национального телемарафона сказал мэр Игорь Терехов, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета в пятницу, 12 августа.
По его словам, 1 сентября школы не откроют в целях безопасности и обучение будет проходить дистанционно. Педагоги сейчас заняты тем, чтобы разработать интересную программу обучения для школьников начальных классов.
По его словам, 1 сентября школы не откроют в целях безопасности и обучение будет проходить дистанционно. Педагоги сейчас заняты тем, чтобы разработать интересную программу обучения для школьников начальных классов.
Мэр сообщил, что в первые классы учреждений общего среднего образования Харькова записали около 7 тысяч детей.
Также, по его словам, пока Харьков подвергается обстрелам, в городе не будут открывать детские сады.
Также, по его словам, пока Харьков подвергается обстрелам, в городе не будут открывать детские сады.
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