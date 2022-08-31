На Харьковщине учебный год будет в дистанционном режиме

20:14 12 августа Киев, Украина

Новый учебный год в Харькове начнется в дистанционном режиме.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал мэр Игорь Терехов, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета в пятницу, 12 августа.



По его словам, 1 сентября школы не откроют в целях безопасности и обучение будет проходить дистанционно. Педагоги сейчас заняты тем, чтобы разработать интересную программу обучения для школьников начальных классов.

"Российский агрессор украл у детей и родителей важный день, потому что 1 сентября остается в памяти на всю жизнь. Тем не менее, мы разрабатываем программу, чтобы обучать детей, возможно, в игровой форме", – отметил Терехов.

Мэр сообщил, что в первые классы учреждений общего среднего образования Харькова записали около 7 тысяч детей.



Также, по его словам, пока Харьков подвергается обстрелам, в городе не будут открывать детские сады.