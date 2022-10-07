На Харьковщине обнаружили уже 530 тел убитых оккупантами гражданских

13:38 07 октября Киев, Украина

На деоккупированных территориях Харьковской области с 7 сентября было обнаружено 530 тел гражданских, которых убили российские оккупанты



Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.



Енин подчеркнул, что все найденные погибли в период временной оккупации и в результате преступных действий российской армии.

“Из них 225 – женщины, 257 – мужчины и 19 детей и еще 29 человек – не установлены. Если говорить об общем количестве погибших гражданских в результате военной агрессии рф в Харьковской области, то это на сегодняшний день 1350 человек и эта цифра увеличивается чуть ли не каждый день”, – говорит чиновник.

Только в Изюме из мест массовых захоронений изъяли 447 тел, большинство из которых женщины.



По словам Енина, огнестрельные ранения нашли у 15 человек, взрывные травмы разной степени еще около 60, а признаки пыток – у 15 человек. К примеру, видели веревки на шее, связанные руки за спиной, пулевые ранения колен и переломы ребер.



Еще 13 тел из массовых захоронений в городе имеют признаки насильственной смерти – переломы челюстей или колото-резаные травмы.



Также в отдельных городах, в частности, в Купянске нашли списки тех, кто выполнял организационно-распорядительные функции оккупационных властей. Там было около 400 фамилий, часть из них должна была сбежать с россиянами, а часть уже попала в украинские правоохранители.