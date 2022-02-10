На границе с Польшей украинцы должны будут пройти вакцинацию

06:21 19 Май Киев, Украина

Приезжающих в Польшу на заработки украинцев, будут вакцинировать сразу при пересечении границы.

Об этом сообщает Wirtualna Polska.



Издание уточняет, что это будет вакцина Johnson & Johnson.



"Мы уже ежедневно вылавливаем по несколько инфицированных на наших контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной. Люди, которые приезжают на работу в Польшу, тоже должны быть вакцинированы, что усилит нашу защиту", - заявил профессор Станислав Мазур, руководитель медицинского центра Medyk в Жешуве.