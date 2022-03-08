На границе с Молдовой задержаны сын и внук Софии Ротару

09:23 08 Март Киев, Украина

Украинцы под руководством гражданина Молдовы пытались скрыться из страны на лодке. Среди них – сын и внук певицы Софии Ротару.

7 марта, на границе с Молдовой, возле города Могилев-Подольский задержана группа из 8 украинцев призывного возраста. Мужчины пытались под руководством гражданина Молдовы незаконно пересечь границу Украины на лодке.



Среди них неожиданно оказались Руслан и Анатолий Евдокименко – сын и внук певицы Софии Ротару.





