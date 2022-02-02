На границе с Беларусью собрались сотни хасидов. Видео

Несмотря на ограничения, на белорусско-украинской границе толпы хасидов пытаются попасть в Украину. Госпогранслужба показала видео.
Для усиления прикрытия белорусского участка привлечены резервы Национальной академии Государственной пограничной службы Украины и Сумского пограничного отряда.
Также задействованы вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы для проведения воздушного мониторинга границы.
Государственная пограничная служба Украины организовала взаимодействие с Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь и поддерживает контакт с посольством Израиля в Украине, а также раввинами еврейских религиозных организаций, которые обеспечивают водой и кошерной пищей прибывших хасидов.
Ситуация на границе с Республикой Беларусь контролируется.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии