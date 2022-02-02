На границе с Беларусью собрались сотни хасидов. Видео

"По данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска "Новые Яриловичи". По словам Сергея Дейнека, иностранцам предоставлено разъяснение о запрете въезда в Украину согласно постановлению Кабинета министров. По состоянию на 7:00 вторника, 15 сентября, на границе со стороны Беларуси находится 690 граждан", — говорится в сообщении.