На границе с Беларусью собрались сотни хасидов. Видео

15:06 15 Сентябрь Киев, Украина

Несмотря на ограничения, на белорусско-украинской границе толпы хасидов пытаются попасть в Украину. Госпогранслужба показала видео.
"По данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска "Новые Яриловичи". По словам Сергея Дейнека, иностранцам предоставлено разъяснение о запрете въезда в Украину согласно постановлению Кабинета министров. По состоянию на 7:00 вторника, 15 сентября, на границе со стороны Беларуси находится 690 граждан", — говорится в сообщении.
 
Для усиления прикрытия белорусского участка привлечены резервы Национальной академии Государственной пограничной службы Украины и Сумского пограничного отряда.
 
Также задействованы вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы для проведения воздушного мониторинга границы.
 
Государственная пограничная служба Украины организовала взаимодействие с Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь и поддерживает контакт с посольством Израиля в Украине, а также раввинами еврейских религиозных организаций, которые обеспечивают водой и кошерной пищей прибывших хасидов.
 
Ситуация на границе с Республикой Беларусь контролируется.