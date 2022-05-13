На главном флагштоке Украины устанавливают новый трезубец

12:40 11 августа Киев, Украина

Ко Дню флага и Независимости Украины на самом большом флагштоке страны, установленном на киевских склонах, появится новый трезубец.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, говорится на официальном сайте столицы 11 августа.

"Мы обновляем трезубец на верхушке самого большого флагштока в стране, который мы установили в столице год назад. Конструкция трезубца будет более легкой и оснащенной поворотным механизмом", - отметил Вячеслав Непоп.

Новый символ изготовили на одном из столичных предприятий. Подготовку к монтажу конструкции начали с утра 11 августа и завершат ее устанавливать накануне Дня флага – до 23 августа.



Сооружение флагштока за средства меценатов открыли в Киеве в 2020 году ко Дню флага Украины.



На сегодня это самый большой флагшток в Украине высотой в почти 90 метров и весом в 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.



