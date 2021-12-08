На футбольные трибуны вернутся болельщики. Условия

Новости футбола Украины сегодня радуют: возобновляется полноценная футбольная жизнь, украинским болельщикам разрешили посещать футбольные матчи, в т.ч. чемпионат мира по футболу, при соблюдении ряда условий.
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о решении:
Министр отметил, что заполненность должна быть не более 25%, то есть каждый сектор не может заполняться более чем на 25%. Люди должны придерживаться соответствующей дистанции при рассадке, чтобы ни в коем случае не было нарушения дистанции. Помимо прочего, стадионы должны быть обеспечены достаточным количеством антисептиков, а также должен происходить термоскрининг на входе.
Степанов подчеркнул, что все решения принимаются исходя из эпидемиологической ситуации.
Степанов подчеркнул, что все решения принимаются исходя из эпидемиологической ситуации.
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