На футбольные трибуны вернутся болельщики. Условия

15:13 23 Июль Киев, Украина

Новости футбола Украины сегодня радуют: возобновляется полноценная футбольная жизнь, украинским болельщикам разрешили посещать футбольные матчи, в т.ч. чемпионат мира по футболу, при соблюдении ряда условий.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о решении:

"Было соответствующее обращение Украинской ассоциации футбола, было соответствующее обращение от наших болельщиков ... мы с большим уважением относимся к таким обращениям. Мы отработали соответствующий протокол, соответствующий регламент, каким образом это возможно, и вчера моим заместителем, главным санитарным врачом было выдано соответственное постановление о возможности и условиях присутствия болельщиков на стадионе" , - сообщил Степанов.

Министр отметил, что заполненность должна быть не более 25%, то есть каждый сектор не может заполняться более чем на 25%. Люди должны придерживаться соответствующей дистанции при рассадке, чтобы ни в коем случае не было нарушения дистанции. Помимо прочего, стадионы должны быть обеспечены достаточным количеством антисептиков, а также должен происходить термоскрининг на входе.



Степанов подчеркнул, что все решения принимаются исходя из эпидемиологической ситуации.