На фронт отправили более двух тысяч дронов с искусственным интеллектом - Федоров

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, а также министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился информацией на своей странице в Facebook о успешной отправке почти двух тысяч беспилотных дронов Autel EVO MAX 4T на фронт.
Эти дроны были закуплены с использованием средств государственной программы "Армия дронов" и предназначены для разведки, корректировки артиллерийских ударов и обнаружения хорошо маскированных объектов при помощи искусственного интеллекта.
Михаил Федоров подчеркнул, что благодаря встроенному искусственному интеллекту эти беспилотники способны автоматически определять различные типы целей, отслеживать их на большой высоте и передавать соответствующие данные. Затем эта информация используется для координации действий ударных коптеров и артиллерии.
Министр также отметил, что власть регулярно отправляет на фронт значительные партии беспилотных дронов, что способствует усилению безопасности и эффективности военных операций.
Эти дроны были закуплены с использованием средств государственной программы "Армия дронов" и предназначены для разведки, корректировки артиллерийских ударов и обнаружения хорошо маскированных объектов при помощи искусственного интеллекта.
Михаил Федоров подчеркнул, что благодаря встроенному искусственному интеллекту эти беспилотники способны автоматически определять различные типы целей, отслеживать их на большой высоте и передавать соответствующие данные. Затем эта информация используется для координации действий ударных коптеров и артиллерии.
Министр также отметил, что власть регулярно отправляет на фронт значительные партии беспилотных дронов, что способствует усилению безопасности и эффективности военных операций.
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